Зыкова Элла Васильевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Вологодский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
пер. Камский, 1/3
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
