Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Зянтериков Владимир Васильевич
6.0
0
Зянтериков Владимир Васильевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, “Лечебное дело”, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кокарев
Евгений Анатольевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Силаев
Андрей Анатольевич
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. центром
7.4
0
Записаться
Тарасов
Алексей Евгеньевич
Анестезиолог-реаниматолог
,
Трансфузиолог
7.7
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...