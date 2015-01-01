  1. Главная
Зянтериков Владимир Васильевич
Зянтериков Владимир Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, “Лечебное дело”, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Анестезиология-реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
0 отзывов

