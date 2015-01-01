  1. Главная
Зябко Наталья Викторовна
Зябко Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
