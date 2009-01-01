  1. Главная
Звягин Иван Васильевич
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2009 год. ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет". Первичная подготовка по специальности стоматология общей практики.
  • 2020 год. ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" Минздрава России. Первичная подготовка по специальности "Стоматология хирургическая".
Курсы повышения квалификации
  • 2010 год. ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет." Переподготовка по специальности стоматология ортопедическая.
  • 2015 год. КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края. Повышение квалификации по специальности стоматология ортопедическая.
Адреса и стоимость приёма
Стом Лайн-М
ул. Стрельникова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
