Звягин Иван Васильевич
6.0
0
Звягин Иван Васильевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Информация о враче
Образование
2009 год. ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет". Первичная подготовка по специальности стоматология общей практики.
2020 год. ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" Минздрава России. Первичная подготовка по специальности "Стоматология хирургическая".
Курсы повышения квалификации
2010 год. ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет." Переподготовка по специальности стоматология ортопедическая.
2015 год. КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края. Повышение квалификации по специальности стоматология ортопедическая.
Адреса и стоимость приёма
Стом Лайн-М
ул. Стрельникова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Похожие специалисты
Домнин
Леонид Леонидович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
7.2
4
Записаться
Редько
Николай Николаевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
47
Записаться
Едранов
Сергей Сергеевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
8.4
0
Записаться
