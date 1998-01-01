  1. Главная
6.6
2

Зуева Мария Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

