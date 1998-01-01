Врачи
Зуева Мария Александровна
6.6
2
Зуева Мария Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2004 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
