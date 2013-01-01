  1. Главная
Зубрилкина Олимпиада Михайловна
Зубрилкина Олимпиада Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 51 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Дерматовенерология", ТГМУ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
