  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зотова Наталья Владиславовна
Зотова Наталья Владиславовна
6.3
1

Зотова Наталья Владиславовна

Педиатр
Стаж 32 года
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи