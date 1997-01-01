  1. Главная
Зорин Сергей Викторович
6.1
0

Зорин Сергей Викторович

Пластический хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, лечебный факультет
  • Интернатура по хирургии, г. Владивосток, 1986 - 1987 гг.
  • Клиническая ординатура по хирургии, ВГМИ, г. Владивосток, 1990 - 1992 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка по лапароскопической хирургии, MSV госпиталь г. Ричмонд, США, 1995, 1997 гг.
  • Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи, ВГМИ, Владивосток, 1997 г.
  • Лапароскопическая хирургия. AUTO SUTURE, г. Москва, 1997 г.
Еще 39
Участие в ассоциациях
  • ОПРЭХ – Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России
  • ISAPS – Международное общество эстетической пластической хирургии
  • ASAPS – Американское общество эстетической пластической хирургии
Опыт работы
  • Врач-хирург, БМСЧ рыбаков, 1987 - 1990 гг.
  • Врач-хирург, ГКБ№2, отделение неотложной хирургии, г. Владивосток, 1992 - 1997 гг.
  • Врач-хирург, пластический хирург, н/в АНО МЦ «Клиника семейной гармонии», с 1997 г.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Инномед-плюс
ул. Круговая 2-я, 10В
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
