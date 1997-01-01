Врачи
Зорин Сергей Викторович
6.1
0
Зорин Сергей Викторович
Пластический хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, лечебный факультет
Интернатура по хирургии, г. Владивосток, 1986 - 1987 гг.
Клиническая ординатура по хирургии, ВГМИ, г. Владивосток, 1990 - 1992 гг.
Курсы повышения квалификации
Стажировка по лапароскопической хирургии, MSV госпиталь г. Ричмонд, США, 1995, 1997 гг.
Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи, ВГМИ, Владивосток, 1997 г.
Лапароскопическая хирургия. AUTO SUTURE, г. Москва, 1997 г.
Пластическая хирургия. ЦНИИС, г. Москва, рук.: Брусова Л. А., 1997 г.
Интенсивный курс по пластической хирургии. ОПРЭХ, г. Москва, 1998 г.
Лапароскопическая хирургия и гинекология. РГМУ, г. Рязань, 1999 г.
Институт пластической хирургии и косметологии, г. Москва, рук.: Виссарионов В. А., 2000 г.
Симпозиум по пластической, эстетической хирургии. ОПРЭХ, г. Екатеринбург, 2000 г.
Цикл усовершенствования по пластической, эстетической хирургии. ОПРЭХ, г. Екатеринбург, 2001 г.
Актуальные вопросы а/б терапии. ВГМИ, г. Владивосток, 2001 г.
Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи. ВГМИ, г. Владивосток, 2002 г.
Использование препаратов BOTOX, DYSPORT, химических пилингов, г. Владивосток, 2003 г.
IV Конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. ОПРЭХ, г. Ярославль, 2003 г.
Интенсивный курс по пластической хирургии, ОПРЭХ, г. Москва, 2003 г.
Конгресс ISAPS, г. Хьюстон, США, 2004 г.
Интенсивный курс по пластической хирургии.TAPIA, г. Москва, 2004 г.
Интенсивный курс по пластической хирургии. ОПРЭХ, г. Москва, 2005 г.
Эндоскопическая пластическая и косметическая хирургия лица. ОПРЭХ, г. Москва, 2005 г.
Конгресс ASAPS, г. Новый Орлеан, США, 2005 г.
Международный курс по пластической хирургии. ОПРЭХ, г. Екатеринбург, 2006 г.
Проф. переподготовка по челюстно-лицевой хирургии. ДГМУ, г. Хабаровск, 2006 г.
Конгресс ISAPS, г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2006 г.
Интенсивный курс по пластической хирургии. ОПРЭХ, г. Москва, 2007 г.
Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи. ВГМИ, г. Владивосток, 2007 г.
Конгресс ISAPS , г. Мельбурн, Австралия, 2008 г.
Международный курс по пластической хирургии, г. Екатеринбург, 2008 г.
Симпозиум по эстетической пластической хирургии, г. Чикаго, США, 2008 г.
Интенсивный курс по пластике груди, М.дель Иерро, Mentor, г. Москва, 2008 г.
Международный курс по пластической эстетической хирургии, г. Москва, 2009 г.
Конгресс ASAPS, г. Лас-Вегас, США, 2009 г.
Международный курс по эстетической хирургии, г. Екатеринбург, 2010 г.
Конгресс ASAPS, г. Вашингтон, США, 2010 г.
Конгресс ISAPS, г. Сан-Франциско, США, 2010 г.
Симпозиум по эстетической хирургии лица: Омоложение лица, продолжая традиции. Г. Нью Йорк, США, 2010 г.
Конгресс ASAPS, г. Бостон, США, 2011 г.
Международный курс по эстетической хирургии, г. Сало, Италия, 2012 г.
Курс ISAPS: Эстетическая хирургия при омоложении лица, г. Комо, Италия, 2012 г.
Международный курс по пластической эстетической хирургии, г. Екатеринбург, 2012 г.
Актуальные вопросы хирургии, г. Владивосток. Повышение квалификации, 2012 г.
Симпозиум по эстетической хирургии, г. Майями, США, 2013 г.
Курс ISAPS по пластической, эстетической хирургии, г. Санкт-Петербург, 2013 г.
СЦ по пластической хирургии, г. Москва, 2013 г.
Еще 39
Участие в ассоциациях
ОПРЭХ – Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России
ISAPS – Международное общество эстетической пластической хирургии
ASAPS – Американское общество эстетической пластической хирургии
Опыт работы
Врач-хирург, БМСЧ рыбаков, 1987 - 1990 гг.
Врач-хирург, ГКБ№2, отделение неотложной хирургии, г. Владивосток, 1992 - 1997 гг.
Врач-хирург, пластический хирург, н/в АНО МЦ «Клиника семейной гармонии», с 1997 г.
Врач-хирург, клиника Инномед-плюс
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Инномед-плюс
ул. Круговая 2-я, 10В
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
