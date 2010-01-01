  1. Главная
Золотова Ольга Игоревна
8.2
9

Золотова Ольга Игоревна

Гинеколог-эндокринолог, Гинеколог-хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
  • Владивостокский государственный медицинский университет, лечебное дело, 1985 - 1991 гг.
  • Повышение квалификации в Владивостокском государственном медицинском университете по программе ТУ «Патология шейки матки», 2002 г.
  • Повышение квалификации в ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Эндокринология в акушерстве и гинекологии», 2010 г.
  • Повышение квалификации в ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрав Росии по программе ОУ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», 2014 г.
  • Член всероссийской ассоциации гинекологов-эндокринологов
  • Врач акушер-гинеколог, городской роддом, г. Владивосток, 1992 - 2010 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, ООО «Профессорская клиника Юцковских», с 2010 г. по настоящее врем
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Гинеколог-хирург
По запросу
