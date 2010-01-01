Золотова Ольга Игоревна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Доктор специализируется на диагностике и лечении гинекологических эндокринных нарушений, гормональной менопаузальной терапии, гормональной контрацепции, нарушений менструального цикла. Имеет опыт работы в плазмолифтинге.
ул. Садовая, 22 кор. 2
