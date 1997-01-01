  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Золотов Вадим Петрович
Золотов Вадим Петрович
5.7
1

Золотов Вадим Петрович

Уролог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Урология", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-уролог, КГБУЗ ВП№5, с 1999 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи