Золотов Александр Сергеевич
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Автор около 90 научных работ, большая часть которых опубликована в центральных и зарубежных изданиях. Работы посвящены различным разделам травматологии, ортопедии, хирургии кисти.
В 2006 году переиздана монография «Хирургическое лечение повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти» с описанием опыта применения модифицированного петлевого сухожильного шва с помощью специальных игл Tsuge, "Волоть".
В 2010 году издана монография "Лечение повреждений дистальных отделов пальцев кисти, приводящих к молоткообразной деформации".
Совместно с учениками (Ю.А. Золотова, А.А. Золотов) написана компьютерная программа "расчет проекции лучевого нерва на уровне плеча"
