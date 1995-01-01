  1. Главная
Золотов Александр Сергеевич
Золотов Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт с отличием, 1979 г. окончания
  • Интернатура по травматологии и ортопедии, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • Метод Илизарова, г. Курган, 1987 г.
  • Специализация по хирургии кисти, г. Хабаровск, 1991 г.
  • Специализация по микрохирургии, г. Москва, 1995 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
