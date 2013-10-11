Золотарева Дарья Игоревна

Удостоверение от 26.10.2013 г. КГБОУ дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" г. Хабаровск курс Педиатрия "Вопросы ранней абилитации детей"

Сертификат от 11.10.2013 г. - Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения по Хабаровскому краю Epilepsy

Сертификат от 06.12.2014 г. - Курс "Аутизм: вопросы науки и практики"