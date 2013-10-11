Золотарева Дарья Игоревна

2005 - 2011 гг. - ДВГМУ г. Хабаровск, факультет "Педиатрия"
2011 - 2013 гг. - Ординатура ДВГМУ г. Хабаровск, специализация "Неврология"
Курсы повышения квалификации
Удостоверение от 26.10.2013 г. КГБОУ дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" г. Хабаровск курс Педиатрия "Вопросы ранней абилитации детей"
Сертификат от 11.10.2013 г. - Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения по Хабаровскому краю Epilepsy
Сертификат от 06.12.2014 г. - Курс "Аутизм: вопросы науки и практики"
Удостоверение от 25.06.2014 г. - Образовательный центр ITEF г. Москва программа тематического усовершенствования "Интенсивная терапия при заболеваниях нервной системы"
Сертификат от 04.07.2015 г. - Институт детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки г. Москва, курс "Клиническая эпилептология с основами электроэнцефалографии"
Свидетельство от 09.06.2017 г. - Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования на базе Министерства здравоохранения РФ VII Балтийский Конгресс неврологии с международным участием г. Санкт-Петербург
01.06.2018 г. - Актуальные вопросы черепно-мозговой травмы ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Минздрава России
Удостоверение о повышении квалификации с 25.03.2018 по 06.05.2018 гг. - ФГБОУ ВО СПБГПМУ МЗ РФ ФП И ДПО
25.02.2020 - Первичные головные боли у детей и подростков ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России
26.02.2020 г. - Пароксизмальные состояния в амбулаторной практике ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России"
30.01.2021 г. - Научно-практическая конференция "Эпилепсия: от ЭЭГ до лечения и реабилитации в 2021 г. ООО СРМР "Союз реабилитологов России""
29.03.2021 - 03.04.2021 гг. - Актуальные вопросы детской неврологии АНО ДПО "Академия непрерывного медицинского образования"
01.02.2022 г. - Перинатальная энцефалопатия у новорожденных и недоношенных детей ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России
26.03.2022 г. Научно-практическая онлайн-конференция "Падающий пациент-XVI". ООО СРМР "Союз реабилитологов России"
04.04.2022 г. - Перинатальные поражения ЦНС у недоношенных детей ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России"
25.01.2022 г. - Венозные церебральные дисциркуляции у детей и подростков: этиология, патогенез, течение и клиническая диагностика ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России
23.05.2022 - 28.05.2022 гг. - Боль в спине. Клиника, диагностика, медикаментозное и немедикаментозное лечение. ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" Минздрава России
Участие в ассоциациях
Опыт работы
2013 - 2015 гг. - КГБУЗ Перинатальный Центр г. Хабаровск
2015 - 2017 гг. - МЦ ДВФУ г. Владивосток
08.08.2017 - 04.10.2017 гг. - Детская городская поликлиника №1 г. Калининград
2017 г. по настоящее время - МЦ ДВФУ г. Владивосток
2018 г. по настоящее время - КГБУЗ "Краевая клиническая детская психиатрическая больница"
