Золотарева Дарья Игоревна
6.0
0

Золотарева Дарья Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2005 - 2011 гг. - ДВГМУ г. Хабаровск, факультет "Педиатрия"
  • 2011 - 2013 гг. - Ординатура ДВГМУ г. Хабаровск, специализация "Неврология"
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение от 26.10.2013 г. КГБОУ дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" г. Хабаровск курс Педиатрия "Вопросы ранней абилитации детей"
  • Сертификат от 11.10.2013 г. - Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения по Хабаровскому краю Epilepsy
  • Сертификат от 06.12.2014 г. - Курс "Аутизм: вопросы науки и практики"
Опыт работы
  • 2013 - 2015 гг. - КГБУЗ Перинатальный Центр г. Хабаровск
  • 2015 - 2017 гг. - МЦ ДВФУ г. Владивосток
  • 08.08.2017 - 04.10.2017 гг. - Детская городская поликлиника №1 г. Калининград
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
