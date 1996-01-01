  1. Главная
Зиновьева Наталья Николаевна
6.3
1

Зиновьева Наталья Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, специальность стоматология терапевтическая, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Проходила циклы специализации по специальности ортодонтия: с 1993 по 1994 г.; 1996 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Эльтурион
ул. Давыдова, 35
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
