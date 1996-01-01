Зиновьева Наталья Николаевна

Цель как специалиста:

Я считаю, что здоровье – это качество жизни, а красивые и здоровые зубы – это уверенность в себе и успех в жизни.

Принцип моей работы – высокий профессионализм, индивидуальный подход, все самое лучшее для пациента и ничего лишнего!