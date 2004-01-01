  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зинченко Лариса Александровна
Зинченко Лариса Александровна
6.6
2

Зинченко Лариса Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика», 2016 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи