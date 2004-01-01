Врачи
Зинченко Лариса Александровна
6.6
2
Зинченко Лариса Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
КГБОУ ДПО ИПКСЗ Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика», 2016 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
2 отзыва
