  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зинченко Константин Валентинович
Зинченко Константин Валентинович
9.0
11

Зинченко Константин Валентинович

Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ЦИТО, курс «Интраоперационное лечение деформаций позвоночника», г. Москва, 2010 г.
  • НИДОИ им. Г.И. Турнера, курс «Травматология и ортопедия детского возраста», г. Санкт-Петербург, 2012 г.
  • Германия, клиника Карлсбад-Лангенштайнбах, курс «Оперативное лечение сколиозов у детей и взрослых», 2012,2013 гг.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач травмотолог- ортопед в отделении хирургическом и детской хирургии ГУЗ ККЦСВМП (Материнства и детства), 2009 - 2013 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
11 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи