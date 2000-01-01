Зинченко Константин Валентинович
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
- Детская ортопедия;
- Операционное лечение деформаций позвоночника (диспластические и врожденные сколиозы, спондилолистезы);
- Операционное лечение деформаций грудной клетки;
- Операционное лечение врожденной патологии грудной клетки;
- Восстановление разницы длины конечностей;
- Лечение опухолей и опухолеподобных заболеваний костей, включая сегментарную резекцию костей с использованием ауто- и аллотрансплантантов;
- Детская травматология (весь спектр оперативных вмешательств).
