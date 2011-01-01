Врачи
Зинатулин Александр Романович
6.0
0
Зинатулин Александр Романович
Психиатр-нарколог
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011 г.
Сертификационный цикл "Психиатрия-наркология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
