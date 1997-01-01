  1. Главная
Зиганшин Дмитрий Валерьевич
10
19

УЗИ-специалист, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
