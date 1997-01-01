Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Зиганшин Дмитрий Валерьевич
10
19
Зиганшин Дмитрий Валерьевич
УЗИ-специалист
,
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
19 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Маринченко
Игорь Алексеевич
Травматолог-ортопед
6.1
2
Записаться
Петручак
Андрей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Чернышук
Илья Михайлович
Травматолог-ортопед
5.8
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...