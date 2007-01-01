Згурская Людмила Викторовна
Стаж не указан
Имеет большой практический опыт в диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, болезней желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы, опорно-двигательного аппарата. Много работает с пожилыми пациентами.
Обладает знаниями в интерпретации различных анализов, обследований, электрокардиограмм
Обладает знаниями в интерпретации различных анализов, обследований, электрокардиограмм
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...