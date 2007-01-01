  1. Главная
Згурская Людмила Викторовна
6.0
0

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2001 - 2007 год - окончила Владивостокский Государственный Медицинский Университет по специальности "Лечебно дело"
  • 2007 - 2008 год - окончила интернатуру по специальности "Терапия"
  • 2018 год - повышение квалификации по специальности "Терапия"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
