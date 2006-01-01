Врачи
Зейналова Наталья Алексеевна
6.0
0
Зейналова Наталья Алексеевна
Лаборант
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Ведущий медицинский технолог
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский лабораторный техник, 2006 г. окончания
Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский технолог, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов
