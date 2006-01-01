  1. Главная
Зейналова Наталья Алексеевна
6.0
0

Зейналова Наталья Алексеевна

Лаборант
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский лабораторный техник, 2006 г. окончания
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, лабораторная диагностика, медицинский технолог, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

