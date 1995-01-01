Зейда Владимир Федорович
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Обладает теоретическими и практическими навыками в лечении урологических и онкологических больных, имеет опыт организации коллектива, уверенно ориентируется на профессиональном участке работы в вопросах своей компетенции, принимает решения обдуманно с учетом действующего законодательства, пунктуален, ответственен.
Адреса и стоимость приёма
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
