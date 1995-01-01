  1. Главная
Зейда Владимир Федорович
5.4
2

Зейда Владимир Федорович

Уролог-андролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская академия, факультет: «Подготовка врачей для Военно-морского флота», 1989 - 1995 гг.
  • Военно-медицинская академия, интернатура по специальности «хирургия», 1995 - 1996 гг.
  • Военно-медицинская академия, первичная переподготовка по специальности «Онкология», 1997 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Первый врач-хирург, ТАРК «Петр Великий», 1996 - 1998 гг.
  • Уролог-онколог, Главный Военно-морской госпиталь ТОФ, 1998 - 2006 гг.
  • Заместитель начальника кафедры военно-морской хирургии с курсом военной онкологии, Факультет военного обучения, Владивостокский медицинский университет, 2006 - 2011 гг.
Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
