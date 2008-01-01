  1. Главная
Зернова Екатерина Сергеевна
6.0
0

Зернова Екатерина Сергеевна

Педиатр
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
