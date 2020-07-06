Врачи
Зененко Марина Николаевна
Зененко Марина Николаевна
Пульмонолог
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ТГМУ, 06.07.2020г., лечебное дело
ТГМУ, ординатура, 30.06.2023г., пульмонология
Участие в ассоциациях
ТГМУ, 29.11.2023г., пульмонология
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
2200 р
