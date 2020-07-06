  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зененко Марина Николаевна
Зененко Марина Николаевна
6.0
0

Зененко Марина Николаевна

Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • ТГМУ, 06.07.2020г., лечебное дело
  • ТГМУ, ординатура, 30.06.2023г., пульмонология
Участие в ассоциациях
  • ТГМУ, 29.11.2023г., пульмонология
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
2200 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи