  3. Земских Валентина Павловна
Земских Валентина Павловна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • Бийское медицинское училище, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов

