  3. Бондаренко (Зеленкова) Елена Михайловна
Бондаренко (Зеленкова) Елена Михайловна
Бондаренко (Зеленкова) Елена Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 - 2009 гг.
  • Интернатура на кафедре дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии, 2009 - 2010 гг.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник международных конгрессов ИМКАС, Париж
  • Участник Международного конгресса по эстетической медицине им. Лапутина
  • Участник Международного конгресса по эстетической медицине и пластической хирургии им. И.Э. Хрусталевой
Опыт работы
  • Дерматолог-косметолог, ККЦ СВМП, 2010 - 2015 гг.
  • Дерматолог-косметолог, Студия эстетической медицины, 2015 - 2017 гг.
  • Дерматолог-косметолог, дерматовенеролог, Студия лазерной косметологии, работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Студия лазерной косметологии
ул. Бестужева, 22
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
Дерматовенеролог
1000 р
