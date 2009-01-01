Бондаренко (Зеленкова) Елена Михайловна
Стаж 15 лет
Специалист по инъекционным и лазерным технологиям. Выполняемые процедуры: инъекции ботулотоксина, контурная пластика, мезотерапия, плазмолифтинг. Лазерные процедуры: Lumenis M22 удаление пигментов, сосудов и фотоомоложение; laser deka smartxide CO2; лазерный пиллинг, лазерная шлифовка, лазерная блефароплатика, шлифовка рубцов и стрий
Адреса и стоимость приёма
ул. Бестужева, 22
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
Дерматовенеролог
1000 р
