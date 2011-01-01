  1. Главная
Здор Виктория Владимировна
8.6
1

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1986-1992 гг.
  • Интернатура по терапии, ВГМИ, 1992-1993 гг.
  • Ординатура по эндокринологии, ВГМИ, 1993-1995 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы эндокринологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных мероприятий по эндокринологии и смежным специальностям, в том числе выступает в качестве лектора
Опыт работы
  • Врач-эндокринолог, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 1993 - 2011 гг.
  • 2. Врач – эндокринолог, "Клиника диабета и эндокринных заболеваний", с 2013 г. по настоящее время
  • Научный сотрудник, ГОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, с 2011 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв

