Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Здор Виктория Владимировна
8.6
1
Здор Виктория Владимировна
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1986-1992 гг.
Интернатура по терапии, ВГМИ, 1992-1993 гг.
Ординатура по эндокринологии, ВГМИ, 1993-1995 гг.
Аспирантура на кафедре иммунологии ВГМУ с защитой диссертации и присвоением степени кандидата медицинских наук, 2000-2003 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Актуальные вопросы эндокринологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Постоянный участник Российских и международных мероприятий по эндокринологии и смежным специальностям, в том числе выступает в качестве лектора
Опыт работы
Врач-эндокринолог, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 1993 - 2011 гг.
2. Врач – эндокринолог, "Клиника диабета и эндокринных заболеваний", с 2013 г. по настоящее время
Научный сотрудник, ГОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, с 2011 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Хальченко
Инна Анатольевна
Эндокринолог
6.6
2
Записаться
Попова
Людмила Павловна
Эндокринолог
6.2
1
Записаться
Андреева
Екатерина Юрьевна
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...