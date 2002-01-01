  1. Главная
Збираник Александра Александровна
6.0
0

Збираник Александра Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Харьковский медицинский институт,, Лечебное дело, 1975 г. окончания
  • Интернатура, ВГМИ, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Неврология", ВГМИ, 1978 г.
Опыт работы
  • Врач-терапевт, НЦРБ, 1975 - 1978 гг.
  • Врач-невролог, ДВЦББ, 1978 г.
  • Врач-невролог, ШГБ, Сахалинская область, 1978 - 1982 гг.
Еще 13
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
