Збираник Александра Александровна
Невролог (невропатолог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Харьковский медицинский институт,, Лечебное дело, 1975 г. окончания
Интернатура, ВГМИ, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Неврология", ВГМИ, 1978 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, НЦРБ, 1975 - 1978 гг.
Врач-невролог, ДВЦББ, 1978 г.
Врач-невролог, ШГБ, Сахалинская область, 1978 - 1982 гг.
Заведующий поликлиникой, Углегорская ПБ, 1982 - 1986 гг.
Врач-ординатор, Профилакторий шахты Углегорская, 1986 - 1988 гг.
Врач-невролог, Профилакторий "Солнечный", 1988 - 1990 гг.
Врач-невролог, Поликлиника № 3, 1990 - 1992 гг.
Врач-невролог, Поликлиника № 7, 1992 г.
Врач-невролог, ОБ, г. Уссурийск, 1992 - 2002 гг.
Врач-невролог, ГУЗ ПКПБ № 2, 2002 - 2005 гг.
Врач-невролог, МУЗ ГП № 2, г. Уссурийск, 2005 - 2009 гг.
Врач-невролог, ГУЗ ПКПБ № 2, 2009 - 2010 гг.
Врач-невролог, НУЗ УБ, г. Уссурийск, 2010 - 2011 гг.
Врач-невролог, КБУЗ УЦГБ, 2012 - 2013 гг.
Врач-невролог, ВКБ № 4, 2014 - 2015 гг.
Врач-невролог, ООО ФМВ, 2015 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
