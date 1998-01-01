Збань Юрий Владимирович
Врач хирург, онколог. Проводит операции:
- на молочной железе, в т.ч. реконструктивные;
- на брюшной полости (на желудке - гастрэктомии, субтотальные резекции желудка);
- на ободочной, прямой кишке;
- химиотерапия.
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Онколог
1500 р
Хирург
1500 р
