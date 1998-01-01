  1. Главная
Збань Юрий Владимирович
6.0
0

Онколог, Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия", ДВ ЦКББ, 1998 г.
  • Ординатура по специальности "Онкология", 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Реконструктивные операции на молочной железе", НИИ Петрова, г. Санкт - Петербург, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - хирург дежурной службы, прохождение интернатуры, ДВ ЦКББ г.Владивосток, 1997 -1998 гг.
  • Врач - хирург хирургического отделения Объединенной больницы порта Восточного, пос. Врангель, 1998 -1999 гг.
  • Врач - онколог онкологического отделения КГАУЗ «ВКБ №2», 2001-2016 гг.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Онколог
1500 р
Хирург
1500 р
0 отзывов

