Зайнуллова Татьяна Ивановна
6.0
0

Зайнуллова Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медис
ул. Днепровская, 36
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
250 р
0 отзывов

