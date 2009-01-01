Врачи
Зайнуллов Дмитрий Владимирович
6.6
2
Зайнуллов Дмитрий Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2009 г. окончания
Интернатурапо специальности "Стоматология общей практики", 36 стоматологическая поликлиника ТОФ, 2009-2010 гг.
Северо-западный медицинский университет им. Мечникова, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая ", 2012 г.
Курс по эндоднотии и реставрации, г. Москва, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Международный эндодонтический конгресс, г. Москва, 2015 г.
Опыт работы
Врач стоматолог-терапевт, Владивостокская поликлиника 4, 2010-2016 гг.
Врач стоматолог-терапевт, стоматология Медис
Адреса и стоимость приёма
Медис
ул. Днепровская, 36
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
600 р
2 отзыва
