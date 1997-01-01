Врачи
Зайкова Наталья Владимировна
6.4
3
Зайкова Наталья Владимировна
Кардиолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебное дело, 1997 г. окончания -
Ординатура – ВГМУ, 1997-1999 гг
«Терапия» - ПП, ВГМУ, «Кардиология», 2006 г
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2007 г.
Сертификационный цикл "Кардиология", 2011 г.
ГБОУ ВПО ТГМУ, ОУ «Кардиология», 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
3 отзыва
