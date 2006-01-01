  1. Главная
Зайченко Александр Павлович
6.0
Зайченко Александр Павлович

Рентгенолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2006 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина), ВГМУ, 2008 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", ТГМУ, 2016 г.
  • ОУ "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей прошленности", ТГМУ, 2015 г.
  • ПК "Актуальные вопросы рентгенологии", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

