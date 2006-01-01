Врачи
Зайченко Александр Павлович
Зайченко Александр Павлович
Рентгенолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2006 г. окончания
Ординатура по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина), ВГМУ, 2008 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология", ВГМУ, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", ТГМУ, 2016 г.
ОУ "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей прошленности", ТГМУ, 2015 г.
ПК "Актуальные вопросы рентгенологии", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Запись по телефону
Загрузка комментариев...