  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Зайцева Татьяна Васильевна
Зайцева Татьяна Васильевна
6.0
0

Зайцева Татьяна Васильевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи