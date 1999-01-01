Врачи
Зайцева Татьяна Алексеевна
7.5
5
Зайцева Татьяна Алексеевна
Гематолог
,
Онколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Клинико-эпидемиологические особенности злокачественных лимфом у детей Приморского края", июнь 2006 г.
Курсы повышения квалификации
Обучение в ГОУ ВПО Российском медицинском университете по специальности "Гематология", г. Москва, 1999 г., 2004 г., 2009 г.
Обучение на базе ГОУ ВПО Российского медицинского университета по специальности "Детская онкология", г.Москва ,1999 г, 2005 г., 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач гематолог, детский онколог, Детская многопрофильная поликлиника "Профессионал", с 2011 г. по настоящее время
Врач-детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Гематолог
По запросу
Онколог
По запросу
5 отзывов
