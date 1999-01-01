Зайцева Татьяна Алексеевна

  1. Главная
7.5
5

Гематолог, Онколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
  • Защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Клинико-эпидемиологические особенности злокачественных лимфом у детей Приморского края", июнь 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение в ГОУ ВПО Российском медицинском университете по специальности "Гематология", г. Москва, 1999 г., 2004 г., 2009 г.
  • Обучение на базе ГОУ ВПО Российского медицинского университета по специальности "Детская онкология", г.Москва ,1999 г, 2005 г., 2010 г.
Опыт работы
  • Врач гематолог, детский онколог, Детская многопрофильная поликлиника "Профессионал", с 2011 г. по настоящее время
  • Врач-детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Гематолог
По запросу
Онколог
По запросу
