Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Зайцева Марина Сергеевна
6.0
0
Зайцева Марина Сергеевна
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лоскутова
Анастасия Анатольевна
Педиатр
6.8
3
Записаться
Домнина
Елена Викторовна
Педиатр
9.2
11
Записаться
Бабко
Светлана Вячеславовна
Педиатр
,
Зав. отделением
8.8
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...