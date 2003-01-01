  1. Главная
Зайцева Инесса Николаевна
Зайцева Инесса Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1987-1993 гг.
  • Интернатура по клинической лабораторной диагностике, 1993-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Клиническая лабораторная диагностика", Российская академия последипломного образования, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач КЛД, Краевая клиническая больница, 1994-2003 гг.
  • Врач КЛД, Юнилаб, 2003-2004 гг.
  • Врач КЛД, ТАФИ-диагностика, с 2004 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ТАФИ-Диагностика
ул. Садовая, 25Б
