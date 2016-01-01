  1. Главная
Зайцев Виктор Сергеевич
6.9
3

Зайцев Виктор Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2015 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", ТГМУ, 2015 - 2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Рентгенология. Компьютерная и Магнитно-резонансная томография на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Вторая научно-практическая конференция "Актуальные вопросы лучевой диагностики. Современное состояние лучевой диагностики в Приморском крае. Проблемы и пути их решения", г. Владивосток, 2016 г.
  • Участник мероприятия "Национальная школа по рентгенорадиологии РОРР: Торакальная радиология: лучевая диагностика заболеваний органов дыхания", 2017 г.
Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница №1", с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
3 отзыва

