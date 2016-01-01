Зайцев Виктор Сергеевич
Стаж 7 лет
Ведет прием в ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1». По вопросам услуг звонить 2-45-76-30.
Выполнение и описание классических рентгенологических исследований: рентгенография органов грудной клетки, костно-суставной системы, рентгеноскопическое исследование органов пищевода, желудка, ДПК, кишечника с барием, интерпретация и консультация по ранее выполненным исследованиям.
Адреса и стоимость приёма
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
