Зайцев Михаил Александрович
6.3
1
Зайцев Михаил Александрович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв
