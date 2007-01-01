Врачи
Зайцев Александр Викторович
6.3
1
Зайцев Александр Викторович
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...