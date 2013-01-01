  1. Главная
Завьялова Татьяна Павловна
6.0
0

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
