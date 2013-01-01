Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Завьялова Татьяна Павловна
6.0
0
Завьялова Татьяна Павловна
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ефименко
Инна Альбертовна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Шекунова
Ольга Ивановна
Терапевт
,
Зав. отделением
8.9
5
Записаться
Дородных
Марина Николаевна
Травматолог-ортопед
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...