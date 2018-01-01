Завальнюк Галина Бернардовна
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Диагностика и лечение широкого спектра неврологических заболеваний: сколиоз, головные боли различного генеза, плечелопаточные периартриты, радикулиты, люмбаго, невриты, невропатии, состояния после черепно-мозговых травм и инсультов, расстройства вегетативной нервной системы и др.
Лечение больных с цереброваскулярной патологией и поражениями опорно-двигательной системы.
Проведение различных видов неврологических блокад, пункций и т.д.
Лечение больных с цереброваскулярной патологией и поражениями опорно-двигательной системы.
Проведение различных видов неврологических блокад, пункций и т.д.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Загрузка комментариев...