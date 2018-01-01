Завальнюк Галина Бернардовна

  1. Главная
Невролог (невропатолог)
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Образование
  • ВМУ, Врач лечебник, 1975 г.
  • Интернатура ВГМУ, Невропатология, 1976 г.
  • ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ г.Москва, «Неврология, 2018 г..
  • ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт Непрерывного Образования" г.Тольятти, ДПО "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2019 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК "Профпатология у рабочих вредных профессий", 2018 г.
  • Член краевого общества неврологов
  • Участник всех проводимых в крае семинарах, конференциях, конгрессах по вопросам неврологии и смежным специальностям
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Невролог (невропатолог)
