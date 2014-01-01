  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Заудальская Тамара Ивановна
Заудальская Тамара Ивановна
6.0
0

Заудальская Тамара Ивановна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи