Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Зарипова Оксана Георгиевна
5.3
4
Зарипова Оксана Георгиевна
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курс повышения квалификации по ТУ «Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов»
Курс повышения квалификации по специализации «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Емельянов
Андрей Дмитриевич
УЗИ-специалист
6.9
3
Записаться
Василенко
Елена Михайловна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.3
8
Записаться
Жданова
Дарья Александровна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...