  3. Зарипова Оксана Георгиевна
Зарипова Оксана Георгиевна
5.3
4

Зарипова Оксана Георгиевна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по ТУ «Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов»
  • Курс повышения квалификации по специализации «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва

