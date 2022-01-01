Врачи
Владивостока
Заречнева Виолетта Игоревна
5.4
2
Заречнева Виолетта Игоревна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет в 2022 г. по специальности «Педиатрия»
Первичная аккредитация по специальности «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
