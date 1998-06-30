  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Занькова Елена Викторовна
Занькова Елена Викторовна
6.0
0

Занькова Елена Викторовна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 30.06.1998, АВС 0826924, рег № 224, Лечебное дело
  • ВГМУ, 01.08.1999, клин.интернатура, Терапия, прот.№ 394
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи