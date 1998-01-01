  1. Главная
Замышляев Игорь Валерьевич
Замышляев Игорь Валерьевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
  • Хабаровский государственный медицинский институт, стоматологический факультет, 1992 г.окончания
  • Первичная интернатура: Уссурийская стоматологическая поликлиника, 1992 г.
  • Участник 4-го Большого стоматологического конгресса, организованного издательством «Квинтессенциия» и Центральной стоматологической поликлиникой ФСК РФ, г. Москва, 1994 г.
  • Цикл усовершенствования по ортопедической стоматологии на базе ДВГМУ (Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, г. Хабаровск, отдел усовершенствования и специализации, 1998 г.
  • Цикл лекций, теоретических семинаров и клинических разборов больных по теме: «Окклюзия и артикуляция в практике стоматолога и зубного техника», лектор: доктор медицинских наук, профессор В. А. Хватова, г. Владивосток, 2000 г.
  • Врач стоматолог-ортопед, городская стоматологическая поликлиника, г. Уссурийск, 1992 – 2001 гг.
  • Врач стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника «Фирма Сона», 2001 – 2005 гг.
  • Врач стоматолог-ортопед, сеть стоматологических клиник «George Dental Group» ООО «ДДГ-3», с 2005 г.
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
