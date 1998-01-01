Замышляев Игорь Валерьевич

Хабаровский государственный медицинский институт, стоматологический факультет, 1992 г.окончания
Первичная интернатура: Уссурийская стоматологическая поликлиника, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
Участник 4-го Большого стоматологического конгресса, организованного издательством «Квинтессенциия» и Центральной стоматологической поликлиникой ФСК РФ, г. Москва, 1994 г.
Цикл усовершенствования по ортопедической стоматологии на базе ДВГМУ (Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, г. Хабаровск, отдел усовершенствования и специализации, 1998 г.
Цикл лекций, теоретических семинаров и клинических разборов больных по теме: «Окклюзия и артикуляция в практике стоматолога и зубного техника», лектор: доктор медицинских наук, профессор В. А. Хватова, г. Владивосток, 2000 г.
Цикл повышения квалификации, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2003 г.
Сертификат по специальности «стоматология ортопедическая», Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2003 г.
Курс лекций профессора С. В. Черненко «Сплавы с памятью формы в ортопедической стоматологии и ортодонтии», «Проблемное» зубочелюстное протезирование – современные методы подготовки полости рта к протезированию», г. Владивосток, 2003 г.
Участник лекции Доктора Вольфа Дитера Зеера на тему «Протезирование на имплантантах. Клиническая функциональная диагностика. Сплит терапия», г. Москва, 2007 г.
Практический курс по программе: «Системы имплантации «Bio Horizons». Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения», г. Владивосток, 2007 г.
Участие в конференции «Road Show 2008 «Nobel Biocare»,г. Владивосток, 2008 г.
Участник Международного Конгресса и Международного Симпозиума Квинтэссенция, г. Москва, 2008 г.
Сертификат по специальности «стоматология ортопедическая», 2009 г.
Учебный курс по работе с керамической массой фирмы «Noritake», г. Владивосток, 2010 г.
Курс Мауро Фрадеани «Эстетическая стоматологическая реабилитация: всеобъемлющий подход к протезированию», Пезаро, Италия, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач стоматолог-ортопед, городская стоматологическая поликлиника, г. Уссурийск, 1992 – 2001 гг.
Врач стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника «Фирма Сона», 2001 – 2005 гг.
Врач стоматолог-ортопед, сеть стоматологических клиник «George Dental Group» ООО «ДДГ-3», с 2005 г.
