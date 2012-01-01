Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Замятина Татьяна Антоновна
6.0
0
Замятина Татьяна Антоновна
Физиотерапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Томский государственный медицинский институт, 1974 г. окончания
Интернатура по педиатрии, 1974-1975 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Литвинова
Ирина Ивановна
Физиотерапевт
6.2
1
Записаться
Гулеватая
Ольга Михайловна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Воробьева
Наталья Владимировна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...