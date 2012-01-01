  1. Главная
Замятина Татьяна Антоновна
6.0
0

Замятина Татьяна Антоновна

Физиотерапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Томский государственный медицинский институт, 1974 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, 1974-1975 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", ВГМУ, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
