Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Замазий Виталий Борисович
7.5
5
Замазий Виталий Борисович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Серов
Алексей Викторович
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Колмаков
Сергей Владимирович
Мануальный терапевт
,
Анестезиолог-реаниматолог
8.7
12
Записаться
Наркевич
Александр Борисович
Рефлексотерапевт
,
Гирудотерапевт
,
Анестезиолог-реаниматолог
,
Иглорефлексотерапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...