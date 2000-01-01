Врачи
Захарова Инна Геннадьевна
Захарова Инна Геннадьевна
Стоматолог-терапевт
,
Зубной врач
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
Лесозаводское медицинское училище, 2000 г.
Иркутский государственный медицинский университет 2011 г. Стоматология
Курсы повышения квалификации
Владивостокский базовый медицинский колледж 2015 г. Стоматология
«Возможности и тенденции компьютерной томографии в стоматологии» 2019 г.
«Стоматологическая помощь населению», ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» 2020 г.
«Навигационная методика реставрации зубов жевательноый группы» 2022 г.
«Обтурация корневых каналов» 2022 г.
«Лечение зубов с живой и некротизированной пульпой и открытой верхушкой у детей и взрослых. Эндодонтическое лечение травмированных зубов. МТА в эндодонтии», Алексей Болячкин 2023 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зубной врач-терапевт, ООО "Фирма Сона", г. Владивосток, 2006 г. - по 2022 г.
Стоматология «Лайф» 2022 г. — н. в.
Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Зубной врач
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
28 отзывов
Запись по телефону
Загрузка комментариев...