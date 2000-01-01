  1. Главная
Захарова Инна Геннадьевна
Захарова Инна Геннадьевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, 2000 г.
  • Иркутский государственный медицинский университет 2011 г. Стоматология
Курсы повышения квалификации
  • Владивостокский базовый медицинский колледж 2015 г. Стоматология
  • «Возможности и тенденции компьютерной томографии в стоматологии» 2019 г.
  • «Стоматологическая помощь населению», ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» 2020 г.
Опыт работы
  • Зубной врач-терапевт, ООО "Фирма Сона", г. Владивосток, 2006 г. - по 2022 г.
  • Стоматология «Лайф» 2022 г. — н. в.
Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
