Захарова Жанна Викторовна
6.0
0
Захарова Жанна Викторовна
Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 год
Курсы повышения квалификации
Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 год. Учебный центр Академия профессионального развития
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
0 отзывов
