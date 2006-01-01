  1. Главная
Захарова Жанна Викторовна
6.0
0

Захарова Жанна Викторовна

Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 год
Курсы повышения квалификации
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 год. Учебный центр Академия профессионального развития
Адреса и стоимость приёма
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
