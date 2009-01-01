  1. Главная
Захаров Анатолий Анатольевич
9.0
10

Захаров Анатолий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 2007 г. окончания
  • Ординатура по травматологии и ортопедии, 2009-2011 гг.
  • Клиническая интернатура по отоларингологии, 2011-2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по функциональной эндоскопической хирургии на базе центра "Карл Шторц", г. Москва
  • Курс повышения квалификации "Актуальные вопросы оказания экстренной медицинской помощи на догоспиральном этапе", 2009 г.
  • Цикл ТУ "Оказание мед. помощи в различных чрезвычайных ситуациях", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник мастер-класса "Эндоскопическая хирургия в детской оториноларингологии", г. Москва, 2012 г.
  • Участник 1-го диссекционного курса, в рамках первого круглого стола "Актуальные вопросы практической отохирургии", г. Владивосток, 2013 г.
Опыт работы
  • Врач оториноларинголог, Краевая детская клиническая больница №1, 2012-2013 гг.
  • Врач оториноларинголог, ООО "Макси-Лор", 2012-2013 гг.
  • Врач - Оториноларинголог, Владивостокская клиническая больница №1, с 2013 по настоящее время
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
