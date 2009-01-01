Захаров Анатолий Анатольевич
Стаж 16 лет
Врач оториноларинголог, лор-хирург. Проводит консервативное и хирургическое лечение лор-патологии у взрослых и детей. Лечение синуситов (гайморит); тонзиллитов, отитов, аденойдов. Осуществляет широкий спектр хирургических манипуляций на ЛОР-органах под местной анестезией и под наркозом.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Садовая, 22
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Загрузка комментариев...